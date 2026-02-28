Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы после заявления об опасности БПЛА

Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА. По словам местных жителей, громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

В материале сказано, что очевидцы видели яркие вспышки и дым после ликвидации БПЛА в небе. Официальная информация о пострадавших и разрушениях еще не поступала. До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

Утром 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района с использованием дронов-камикадзе. В результате удара беспилотника было повреждено здание школы.