Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 07:03

Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы

Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы после заявления об опасности БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы, передает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА. По словам местных жителей, громкие звуки были слышны также в районе городов Узловая и Новомосковск. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

В материале сказано, что очевидцы видели яркие вспышки и дым после ликвидации БПЛА в небе. Официальная информация о пострадавших и разрушениях еще не поступала. До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

Утром 27 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района с использованием дронов-камикадзе. В результате удара беспилотника было повреждено здание школы.

Тула
взрывы
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 28 февраля: инфографика
Экс-генконсул заявил, что «русофобия в Польше прет из всех щелей»
В Минобороны раскрыли масштабы ночной атаки ВСУ на российские регионы
В России создали прибор для сверхширокополосного видеоперехвата БПЛА
«Он безумен»: в Европе отреагировали на отказ Зеленского от выборов
Несколько взрывов прогремело в пригороде Тулы
От аномальных –37 до оттепели +11: какой будет погода в России 2–8 марта
Один аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
«Гиацинт-Б» стер с лица земли сеть опорников ВСУ в Запорожье
Мошенники придумали хитрый способ мстить непопавшимся жертвам
Пугачева продлила право на свой товарный знак в России
В России поменяют правила авиаперелетов и возврата билетов
Побег из СССР, онкология, хоспис в США: как жила и умерла дочь Сталина
Нутрициолог рассказала, какие продукты помогают замедлить старение
Азаров объяснил, почему словам Киева нельзя верить
Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма-бой»
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 28 февраля
Названы суточные потери ВСУ на всех направлениях
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля
Молодежь начала считать написание слова «вы» с большой буквы лизоблюдством
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой
Общество

На молоке — прошлый век! Теперь готовлю гренки на сметане — получаются нежнее, с идеальной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.