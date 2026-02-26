Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 02:14

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Тулой

SHOT: над Тулой прогремели взрывы, ПВО отражает атаку украинских БПЛА

Фото: Cover Images/Global Look Press
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тульской области ночью прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, система ПВО отражает атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии канала, около пяти — семи взрывов слышали в южной части Тулы, а также в Косой Горе и Щекинском районе. По информации SHOT, очевидцы слышали характерные звуки и вспышки в небе.

Ранее сообщалось, что в поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.

До этого в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Как заявил Гладков, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что массированный удар ВСУ по региональной энергетической инфраструктуре привел к отключениям по всей области. Энергодар оказался в числе пострадавших населенных пунктов.

