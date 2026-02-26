Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 02:00

Молит о пощаде: после атаки на Валдай Буданов трясется за себя и Зеленского

Кирилл Буданов и Владимир Зеленский Кирилл Буданов и Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов выступил против нанесения ударов по центрам принятия решений в РФ и на Украине. Этот призыв прозвучал после заявления МИД России об изменении переговорной позиции Москвы в ответ на атаку резиденции глава РФ Владимира Путина в декабре 2025 года. Означает заявление Буданова страх перед военным ответом РФ или опасение за судьбу переговоров, читайте в материале NEWS.ru.

Что именно сказал Буданов

Спустя почти два месяца после террористической атаки Киева на резиденцию Путина в Новгородской области Буданов призвал воздержаться от взаимного нанесения сторонами конфликта ударов по центрам принятия решений.

«Не имеет значения, речь о Киеве или об условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил Буданов, добавив, что в этих условиях «соблюдение правил» является особенно важным.

Неуклюжими попытками трансформироваться из организатора терактов в настроенного на мир персонажа назвал заявления украинского чиновника военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его мнению, Буданов хочет «выиграть время для киевского режима».

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года ВСУ атаковали одну из резиденций президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Данных о пострадавших и об ущербе от обломков БПЛА не поступало. Все беспилотники были уничтожены, объявил Лавров. Он подчеркнул, что эту атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

О чем МИД России предупреждал Киев

После декабрьской атаки на резиденцию Путина МИД России предупредил, что террористическая акция Киева будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.

«Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики Владимира Зеленского. Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры. Мы открыто говорим и акцентируем, что терроризм в любых формах недопустим и точно не способствует достижению политико-дипломатического решения конфликта», — заявил МИД РФ.

Позднее стало известно, что руководителем российской делегации на мирных переговорах в Женеве был назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Его жесткий стиль общения, по данным западных СМИ, вызвал панику у Зеленского.

Что означает заявление Буданова

Это чистое двуличие и, прежде всего, забота о «собственной шкуре», уверен заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. Под «центром принятия решений» Буданов, разумеется, имеет в виду и себя, и своего патрона — Зеленского.

«То, что уже случилось, например, когда что‑то полетело на Валдай и было сбито (спасибо нашей ПВО), а затем пытались ударить по Воткинску в Удмуртии, — это серьезное дело, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Затрагивается и наша ядерная безопасность, и ядерные силы. После таких эпизодов они, наверное, решили снизить градус, опасаясь ответных действий».

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление Буданова — это чисто пропагандистский ход, убежден редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Таким образом, Украина декларирует якобы свою готовность к переговорам, в отличие от России.

«Мы не будем бить по центрам принятия решений — голословное заявление, которое на переговорный процесс никак не влияет, — сказал военный эксперт NEWS.ru. — Но нужно для западной пропаганды, чтобы представить Зеленского как последний оплот демократии, противостоящий „российской агрессии“».

Какой ответ может последовать со стороны Москвы

Ответ, как всегда, будет конкретным и жестким, отметил Дандыкин: вывод из строя объектов энергоснабжения, предприятий оборонной промышленности, пунктов управления войсками.

«Будет нанесен удар по живой силе и технике, при необходимости — по транспортным артериям и инфраструктуре (локомотивам и т. п.), — указал эксперт. — Когда у противника не останется возможности принимать решения и управлять, это будет наиболее эффективный удар по ним. Так что это будет продолжаться наряду с боевыми действиями на земле».

По мнению Леонкова, никакого особого ответа не надо. Боевые действия и так идут.

«Украина теряет населенные пункты, несет потери среди личного состава. Процесс движется своим ходом, и специальных ответных актов я не жду. Если давать отдельный ответ на заявления Буданова, это только будет подчеркивать и повышать значимость его пропаганды. Это ничего не изменит», — заключил эксперт.

Читайте также:

Все тайные бункеры Зеленского: сколько их, где прячется президент Украины

Киев хочет атомную бомбу: РФ есть чем ответить — сколько у нас боеголовок

Раскол украинцев в Женеве. Палач Буданов хочет мира, Ермак в ярости

Украина
Кирилл Буданов
терроризм
атаки
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
МИД РФ заявил о применении ВСУ отравляющих веществ против российских бойцов
В Белом доме прокомментировали расстрел катера США у берегов Кубы
Определились все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Озвучен средний размер пенсии госслужащих в России
Аэропорт Калуги временно закрылся
В России призвали смягчить условия назначения детских пособий
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Тулой
Молит о пощаде: после атаки на Валдай Буданов трясется за себя и Зеленского
Одна чашка может изменить все: правда о пользе и вреде кофе
Французские дома моды зарегистрировали в РФ товарные знаки
Запорожская область вздрогнула от очередных взрывов
«Ак Барс» проиграл тольяттинцам в серии буллитов
Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась
Звезда фильма «Снежная королева» ушла из жизни
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.