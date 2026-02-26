Молит о пощаде: после атаки на Валдай Буданов трясется за себя и Зеленского

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов выступил против нанесения ударов по центрам принятия решений в РФ и на Украине. Этот призыв прозвучал после заявления МИД России об изменении переговорной позиции Москвы в ответ на атаку резиденции глава РФ Владимира Путина в декабре 2025 года. Означает заявление Буданова страх перед военным ответом РФ или опасение за судьбу переговоров, читайте в материале NEWS.ru.

Что именно сказал Буданов

Спустя почти два месяца после террористической атаки Киева на резиденцию Путина в Новгородской области Буданов призвал воздержаться от взаимного нанесения сторонами конфликта ударов по центрам принятия решений.

«Не имеет значения, речь о Киеве или об условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил Буданов, добавив, что в этих условиях «соблюдение правил» является особенно важным.

Неуклюжими попытками трансформироваться из организатора терактов в настроенного на мир персонажа назвал заявления украинского чиновника военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его мнению, Буданов хочет «выиграть время для киевского режима».

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года ВСУ атаковали одну из резиденций президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Данных о пострадавших и об ущербе от обломков БПЛА не поступало. Все беспилотники были уничтожены, объявил Лавров. Он подчеркнул, что эту атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.

Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

О чем МИД России предупреждал Киев

После декабрьской атаки на резиденцию Путина МИД России предупредил, что террористическая акция Киева будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.

«Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики Владимира Зеленского. Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры. Мы открыто говорим и акцентируем, что терроризм в любых формах недопустим и точно не способствует достижению политико-дипломатического решения конфликта», — заявил МИД РФ.

Позднее стало известно, что руководителем российской делегации на мирных переговорах в Женеве был назначен помощник президента РФ Владимир Мединский. Его жесткий стиль общения, по данным западных СМИ, вызвал панику у Зеленского.

Что означает заявление Буданова

Это чистое двуличие и, прежде всего, забота о «собственной шкуре», уверен заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. Под «центром принятия решений» Буданов, разумеется, имеет в виду и себя, и своего патрона — Зеленского.

«То, что уже случилось, например, когда что‑то полетело на Валдай и было сбито (спасибо нашей ПВО), а затем пытались ударить по Воткинску в Удмуртии, — это серьезное дело, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Затрагивается и наша ядерная безопасность, и ядерные силы. После таких эпизодов они, наверное, решили снизить градус, опасаясь ответных действий».

Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление Буданова — это чисто пропагандистский ход, убежден редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Таким образом, Украина декларирует якобы свою готовность к переговорам, в отличие от России.

«Мы не будем бить по центрам принятия решений — голословное заявление, которое на переговорный процесс никак не влияет, — сказал военный эксперт NEWS.ru. — Но нужно для западной пропаганды, чтобы представить Зеленского как последний оплот демократии, противостоящий „российской агрессии“».

Какой ответ может последовать со стороны Москвы

Ответ, как всегда, будет конкретным и жестким, отметил Дандыкин: вывод из строя объектов энергоснабжения, предприятий оборонной промышленности, пунктов управления войсками.

«Будет нанесен удар по живой силе и технике, при необходимости — по транспортным артериям и инфраструктуре (локомотивам и т. п.), — указал эксперт. — Когда у противника не останется возможности принимать решения и управлять, это будет наиболее эффективный удар по ним. Так что это будет продолжаться наряду с боевыми действиями на земле».

По мнению Леонкова, никакого особого ответа не надо. Боевые действия и так идут.

«Украина теряет населенные пункты, несет потери среди личного состава. Процесс движется своим ходом, и специальных ответных актов я не жду. Если давать отдельный ответ на заявления Буданова, это только будет подчеркивать и повышать значимость его пропаганды. Это ничего не изменит», — заключил эксперт.

