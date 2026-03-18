Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 11:25

Иран пригрозил США и Израилю новым оружием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранское военное командование анонсировало масштабное применение новейших оборонных разработок в ходе текущего противостояния на Ближнем Востоке. Представитель армии страны Мохаммад Акраминия подчеркнул, что целью готовящихся ударов станут стратегические объекты США и Израиля, передает SNN.

В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше, — заявил чиновник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы. Армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками.

Позже Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

Иран
Израиль
США
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воюющих за Россию иностранцев перестанут выдворять
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.