Иран пригрозил США и Израилю новым оружием

Иранское военное командование анонсировало масштабное применение новейших оборонных разработок в ходе текущего противостояния на Ближнем Востоке. Представитель армии страны Мохаммад Акраминия подчеркнул, что целью готовящихся ударов станут стратегические объекты США и Израиля, передает SNN.

В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше, — заявил чиновник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы. Армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками.

Позже Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.