Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов

Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник. По данным канала, в Вашингтоне не смогли в полной мере оценить результативность атак, несмотря на изучение опыта конфликта на Украине, где дроны играют ключевую роль.

Американский чиновник пояснил, что армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками. Однако главным камнем преткновения стал конгресс, который не обеспечивает достаточно быстрое финансирование необходимых программ, что вызывает серьезное разочарование в военных кругах.

Прежде CNN уже сообщал, что система противовоздушной обороны США испытывает серьезные трудности в противодействии иранским дронам типа Shahed. Опасность этих беспилотников публично признали шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не будет функционировать так, как до атаки США и Израиля на Иран. По его словам, Иран не стремился закрывать этот важный путь мировой экономики.