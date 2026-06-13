В США мужчина обнаружил в могиле отца останки незнакомца

Гражданин США Марк Уэллс спустя 37 лет после похорон отца выяснил, что все это время он приходил на могилу неизвестного человека, пишет SWNS. Неожиданную правду раскрыли результаты ДНК-экспертизы, проведенной после эксгумации останков.

Отец мужчины, Дейл Уэйн Уэллс, пропал без вести в феврале 1985 года по дороге домой. Спустя восемь месяцев вблизи дома его супруга обнаружила останки, а рядом нашли три гильзы. Тогда семье сообщили, что мужчина погиб в результате несчастного случая на охоте.

Спустя годы Марк решил самостоятельно разобраться в истории исчезновения отца и в 2019 году добился эксгумации останков. Результаты ДНК-теста в 2022 году показали, что похороненный человек не имеет никакого отношения к семье Уэллс.

Теперь правоохранительным органам предстоит установить личность похороненного мужчины, а также выяснить судьбу настоящего Дейла Уэйна Уэллса. По словам Марка, даже спустя четыре года после возобновления расследования он так и не приблизился к разгадке исчезновения своего отца.

Ранее семья из штата Огайо подала иск против похоронного бюро, обвинив его сотрудников в ошибочной кремации их матери. Родственники утверждают, что женщина при жизни выражала желание быть похороненной рядом с мужем, а не подвергаться кремации, что они назвали осквернением тела усопшей.