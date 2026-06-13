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13 июня 2026 в 17:43

В США мужчина обнаружил в могиле отца останки незнакомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гражданин США Марк Уэллс спустя 37 лет после похорон отца выяснил, что все это время он приходил на могилу неизвестного человека, пишет SWNS. Неожиданную правду раскрыли результаты ДНК-экспертизы, проведенной после эксгумации останков.

Отец мужчины, Дейл Уэйн Уэллс, пропал без вести в феврале 1985 года по дороге домой. Спустя восемь месяцев вблизи дома его супруга обнаружила останки, а рядом нашли три гильзы. Тогда семье сообщили, что мужчина погиб в результате несчастного случая на охоте.

Спустя годы Марк решил самостоятельно разобраться в истории исчезновения отца и в 2019 году добился эксгумации останков. Результаты ДНК-теста в 2022 году показали, что похороненный человек не имеет никакого отношения к семье Уэллс.

Теперь правоохранительным органам предстоит установить личность похороненного мужчины, а также выяснить судьбу настоящего Дейла Уэйна Уэллса. По словам Марка, даже спустя четыре года после возобновления расследования он так и не приблизился к разгадке исчезновения своего отца.

Ранее семья из штата Огайо подала иск против похоронного бюро, обвинив его сотрудников в ошибочной кремации их матери. Родственники утверждают, что женщина при жизни выражала желание быть похороненной рядом с мужем, а не подвергаться кремации, что они назвали осквернением тела усопшей.

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