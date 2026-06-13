В Италии увидели предвестников краха ЕС Журналист Фази: переговоры о вступлении Украины в ЕС станут крахом для союза

Европейский союз находится на грани коллапса, заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Фази в своем аккаунте в соцсети Х отметил, что согласие всех правительств на данный курс свидетельствует о кризисном состоянии Европы.

Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы. С другой стороны, крайне коррумпированная, порабощенная нацистами диктатура — идеальный кандидат для вступления в ЕС, — написал он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Кроме того, по ее словам, это означало, что государства-члены согласились открыть первый кластер обсуждений. Переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.

До этого фон дер Ляйен показала безудержное стремление к централизации власти, расширяя влияние на сферу обороны. Разработка ключевой стратегии безопасности ЕС была поручена узкому кругу доверенных советников главы ЕК.