В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен

В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен Депутат Чепа: в битве за власть между Каллас и фон дер Ляйен не будет победителя

Борьба за власть между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончится взаимным поражением, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, такой исход будет вовсе не удивительным.

Победителя не будет. Что касается фон дер Ляйен, ее поддержка неочевидна — создается впечатление, что она никому не нравится. Каллас находится в несколько лучшем положении, но ненамного. Если в ходе этой «возни тараканов в банке» они обе потеряют власть, это будет неудивительно, — сказал Чепа.

Парламентарий считает, что раскол в европейских структурах будет лишь усугубляться. По его мнению, это произойдет в том числе из-за коррупционного скандала на Украине, которая пользуется активной финансовой и политической поддержкой Брюсселя.

Коррупционные схемы, о которых сегодня говорят на Украине, — это лишь верхушка айсберга. Когда избиратели и налогоплательщики в Европе узнают о масштабах происходящего, для многих политиков Европы это станет катастрофой, — предупредил депутат.

Ранее газета Le Monde сравнила битву за власть в ЕС между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас с популярным сериалом «Игра престолов». Как отметили источники СМИ, председатель ЕК и глава евродипломатии не оставляют попыток усилить свое влияние и вести более независимую политику в Еврокомиссии.