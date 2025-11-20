Брюссельский раскол: фон дер Ляйен и Каллас грызутся за власть, кто победит

В Брюсселе развернулась битва за власть: глава евродипломатии Кая Каллас бросила вызов председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в попытке усилить свое влияние на структуры ЕС. Французское издание Le Monde сравнивает это противостояние с сюжетом сериала «Игра престолов». Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что в Евросоюзе уже наметился раскол, который может стать началом конца для многих европейских политиков. Кто победит в конфликте в Брюсселе и выгоден ли он России — в материале NEWS.ru.

Что известно о конфликте в ЕК

По данным Le Monde, фон дер Ляйен концентрирует в своих руках все больше полномочий, которые раньше принадлежали главе внешнеполитической службы ЕС Каллас. Председатель Еврокомиссии постепенно захватывает полный контроль над внешней политикой блока, в то время как ее соперница оказывается в изоляции.

«С момента своего назначения в конце 2024 года Каллас изо всех сил пыталась выйти из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая находилась в центре внимания важнейших дипломатических и оборонных вопросов текущего момента — Украины, Ближнего Востока и развития европейской обороны», — говорится в материале.

Газета подчеркивает, что различные генеральные директораты, ответственные за внешние связи, уже «действуют автономно или по распоряжению аппарата председателя ЕК». При этом ведомство Каллас ранее уже потеряло часть своих руководящих сотрудников, большую часть которых переманила Еврокомиссия. Оставшиеся у Каллас подчиненные чувствуют себя словно «на тонущем корабле».

«Эта история достойна „Игры престолов“», — рассказал источник СМИ.

Особое беспокойство у Каллас вызывает инициатива фон дер Ляйен по созданию нового разведывательного подразделения, подконтрольного ЕК. При этом в службе внешних связей ЕС, где руководит экс-премьер Эстонии, уже имеется похожий орган — Разведывательный ситуационный центр Евросоюза.

Почему фон дер Ляйен давит на Каллас

Сообщения о конфликте Каллас и фон дер Ляйен появлялись и раньше. Немецкое издание Die Welt связывало его с попыткой главы евродипломатии укрепить свои позиции за счет назначения советником Мартина Зельмайера — известного критика ее оппонентки.

В Брюсселе его называют «Распутиным» — такое прозвище Зельмайер получил за влияние, сравнимое с «русским странствующим проповедником», писали журналисты. Кроме того, соратника Каллас именуют «монстром» за жесткий стиль управления и способность манипулировать структурами Евросоюза.

Каллас планировала пригласить чиновника в свой аппарат на должность заместителя по геоэкономике и межинституциональным отношениям, однако фон дер Ляйен заблокировала его назначение. При этом главу евродипломатии не решилось поддержать ни одно крупное государство — член Евросоюза.

«Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», — сказано в публикации Welt.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru заявил, что русофобская политика, превалирующая в ЕС, привела к глубокому политическому и экономическому расколу в этом объединении. Он не исключил, что победителей в этом противостоянии не будет.

«Поддержка фон дер Ляйен неочевидна — создается впечатление, что она никому не нравится. Каллас находится в ненамного лучшем положении. Если в ходе этой возни тараканов в банке они обе потеряют власть, это будет неудивительно. Все их действия непродуктивны и не приносят пользы европейским странам», — подчеркнул депутат.

Выгоден ли России раскол в ЕС

Фон дер Ляйен действительно подвергается не меньшей критике, чем Каллас. Так, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung недавно уличила главу Еврокомиссии в «штамповке» многочисленных инициатив, которые она не способна реализовать. Политик постоянно поднимает на поверхность те или иные проблемы в ЕС, но предлагаемые ею инициативы оказываются плохо продуманными и не подкрепленными реальностью.

«Будь то оборона, безопасность сырьевых ресурсов, нехватка жилья, справедливость между поколениями или финансовая грамотность — сейчас практически нет такой проблемы, которой не занимались бы она и Европейская комиссия», — отметили в издании.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru отметила, что многим вообще неясно, как фон дер Ляйен удается удержаться у власти и кто за ней стоит. По словам парламентария, на прошедшем в Сочи форуме «БРИКС — Европа» были европарламентарии, в один голос заявлявшие о серьезном расколе во мнениях внутри ЕС.

«Я думаю, что ни фон дер Ляйен, ни Каллас не победят в этой битве. Прежнего доверия к ним в ЕС уже нет. Может быть, кто-то это все делает для того, чтобы сместить обеих с должностей: они сами себя закопают таким образом. Третьей силой, которая все и всех хочет переиграть в этой „игре престолов“, может быть Америка, которая часто прибегает к подобной тактике, или англосаксы», — предположила Журова.

Германский политолог Александр Рар считает, что у фон дер Ляйен — ставленницы Германии и Франции — больше шансов обойти Каллас. При этом конфликты внутри ЕС он называет делом не новым, так как амбициозные евробюрократы всегда пытаются перетянуть одеяло на свою сторону.

«Много зависит от эрудированности и властного характера борца за власть. Здесь Каллас явно уступает опытной в таких делах фон дер Ляйен. Но обе женщины в одном солидарны — в борьбе против России. Русофобия объединяет всю властную либеральную элиту Европы, на противостоянии с РФ создается новая „идентичность“ Европы», — заметил собеседник NEWS.ru.

Чепа в свою очередь не исключил, что разногласия в Евросоюзе могут привести к распаду антироссийского фронта в Европе. И существенную роль в этом сыграют коррупционные скандалы на Украине, которая пользуется активной финансовой и политической поддержкой Брюсселя.

«Коррупционные схемы, о которых сегодня говорят на Украине, — лишь верхушка айсберга. Когда избиратели и налогоплательщики в Европе узнают об истинных масштабах происходящего, для многих политиков Европы это станет катастрофой», — резюмировал депутат.

