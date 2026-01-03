Новый год — 2026
03 января 2026 в 03:45

Мошенники стали обзванивать банки от имени своих жертв

МВД: мошенники начали общаться с банками от лица потенциальных жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники стали звонить в банки от лица будущих жертв, передает пресс-служба МВД РФ. В ведомстве пояснили, что это часть обманной схемы: там они просят заблокировать якобы собственные счета, после чего шантажируют настоящего владельца этой блокировкой, передает РИА Новости.

Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения, — говорится в материалах.

После этого они вынуждают жертву выполнять требования взамен на то, что они разблокируют счет, подчеркнули специалисты.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники могут создавать фишинговые или поддельные сайты для кражи личных данных россиян. По его словам, они маскируют такие ресурсы под страницы банков, государственных служб или известных компаний.

Тем временем юрист Елена Браун заявила, что мошенники активно создают клоны сайтов Большого, Мариинского и остальных ведущих российских театров для продажи поддельных билетов на балет «Щелкунчик» и другие востребованные новогодние представления. Она уточнила, что с каждым годом обман встречается все чаще.

мошенники
банки
звонки
аферисты
