04 декабря 2025 в 05:00

Россиян предупредили о фишинговом способе мошенничества

Доцент Щербаченко: мошенники выдают фишинговый сайт за настоящий и просят данные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники могут создавать фишинговые или поддельные сайты для кражи личных данных россиян, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники маскируют такие ресурсы под страницы банков, государственных служб или известных компаний.

Фишинг — вид интернет‑мошенничества, когда преступники пытаются получить личные данные: логин и пароль, номера карт и счетов. Они рассылают письма и сообщения, похожие на настоящие: от банков, компаний, органов власти или «Госуслуг». Ссылка в таких письмах ведет на поддельный сайт, где просят ввести данные. После этого мошенники получают доступ к вашим учетным записям и деньгам, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что ссылки на фишинговые ресурсы могут поступать по электронной почте, через СМС-сообщения, мессенджеры и соцсети. По словам доцента, важно всегда проверять адрес отправителя и сайта, обращая внимание на малозаметные подмены символов.

Не открывайте ссылки из писем и сообщений, если вы их не запрашивали. Проверяйте информацию с официального сайта или по телефону, который указан на нем. С подозрением относитесь к рекламным баннерам на сайтах — они могут вести на фишинговый сайт или содержать в себе вредоносный код, — резюмировал Щербаченко.

Ранее юрист Елена Браун заявила, что мошенники активно создают клоны сайтов Большого, Мариинского и остальных ведущих российских театров для продажи поддельных билетов на балет «Щелкунчик» и другие востребованные новогодние представления. По ее словам, с каждым годом обман встречается все чаще.

