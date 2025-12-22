Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников

В правительстве одобрили законопроект о внесудебной блокировке фишинговых и других опасных сайтов, пишет ТАСС. Эта инициатива позволит быстрое ограничение доступа к ресурсам, представляющим угрозу кибербезопасности России.

Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральные законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите связи», «О персональных данных», «Об электронной подписи», — говорится в материалах заседания.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России могут появиться специальные СМС-сообщения, предупреждающие о возможном разговоре с мошенником. По его словам, такая инициатива обсуждается в рамках подготовки второго пакета законопроектов, направленных на борьбу с киберпреступностью.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что мошенники легко адаптируются к новым правилам «охлаждения» сим-карт. Он предупредил, что злоумышленники все равно будут считывать номера телефонов в людных местах и рассылать фишинговые сообщения через Wi-Fi.