Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:35

Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников

Кабмин одобрил законопроект о внесудебной блокировке сайтов мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В правительстве одобрили законопроект о внесудебной блокировке фишинговых и других опасных сайтов, пишет ТАСС. Эта инициатива позволит быстрое ограничение доступа к ресурсам, представляющим угрозу кибербезопасности России.

Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральные законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите связи», «О персональных данных», «Об электронной подписи», — говорится в материалах заседания.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что в России могут появиться специальные СМС-сообщения, предупреждающие о возможном разговоре с мошенником. По его словам, такая инициатива обсуждается в рамках подготовки второго пакета законопроектов, направленных на борьбу с киберпреступностью.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что мошенники легко адаптируются к новым правилам «охлаждения» сим-карт. Он предупредил, что злоумышленники все равно будут считывать номера телефонов в людных местах и рассылать фишинговые сообщения через Wi-Fi.

фишинг
мошенники
блокировки
сайты
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко причесал усы во время выступления Путина и попал на видео
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненного сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.