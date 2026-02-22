Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 10:21

Володин провел опрос о лимите банковских карт в России

Володин поинтересовался отношением россиян к лимиту банковских карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале MAX поинтересовался у подписчиков, стоит ли сократить общий лимит банковских карт на одного человека или, наоборот, увеличить количество карт в одной финансовой организации. Одновременно авторы инициативы предлагают предоставить ЦБ право корректировать установленные лимиты.

Люди просят: уменьшить общий лимит, ссылаясь на отсутствие потребности в таком количестве банковских карт, увеличить число карт, допустимых к оформлению в одной кредитной организации, так как ограничение может вынуждать пользоваться услугами нескольких банков независимо от личных предпочтений граждан, — написал Володин.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.

До этого кандидат экономических наук Эльвира Белозорова предположила, что рядовому гражданину нужно не больше пяти карт. Лимит ударит в первую очередь по так называемым дропперам, которые владеют десятком карточек одновременно для проведения своих мошеннических схем. Однако Белозорова подчеркнула, что пока не ясно, как поступить законопослушному гражданину, у которого 30 банковских карт.

