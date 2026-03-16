Продажу луков и арбалетов для рыбалки признали незаконной Суд в Москве признал незаконной продажу лучных комплектов для рыбалки

Московская прокуратура добилась через суд блокировки интернет-ресурсов, торговавших лучными комплектами для рыбалки, сообщает РИА Новости. Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого были обнаружены общедоступные страницы, предлагавшие к продаже соответствующий арсенал.

В ходе заседания представитель надзорного ведомства указал, что подобная информация, по сути, рекламирует запрещенные методы охоты. Согласно правилам, действующим в России, категорически запрещается использование самострелов, настороженного оружия, ловчих ям, крючьев, а также любых других самоловов, представляющих опасность для человека.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав размещенную на интернет-площадках информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Вход на эти ресурсы был свободным и не требовал регистрации, что создавало угрозу неограниченного доступа к контенту, нарушающему публичные интересы.

