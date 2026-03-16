16 марта 2026 в 07:29

Продажу луков и арбалетов для рыбалки признали незаконной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Московская прокуратура добилась через суд блокировки интернет-ресурсов, торговавших лучными комплектами для рыбалки, сообщает РИА Новости. Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства стал мониторинг Сети, в ходе которого были обнаружены общедоступные страницы, предлагавшие к продаже соответствующий арсенал.

В ходе заседания представитель надзорного ведомства указал, что подобная информация, по сути, рекламирует запрещенные методы охоты. Согласно правилам, действующим в России, категорически запрещается использование самострелов, настороженного оружия, ловчих ям, крючьев, а также любых других самоловов, представляющих опасность для человека.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав размещенную на интернет-площадках информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Вход на эти ресурсы был свободным и не требовал регистрации, что создавало угрозу неограниченного доступа к контенту, нарушающему публичные интересы.

Ранее в США рыбак Даррел Нанли установил новый рекорд штата Теннесси, выловив окуня весом 7,14 килограмма на озере Никаджек. Сначала мужчина подумал, что на крючок попались водоросли, но вскоре понял, что за леску зацепился настоящий гигант.

