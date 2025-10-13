Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:39

Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты

Экономист Белозорова: лимит на банковские карты нужен для борьбы с мошенниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лимит в 20 банковских карт на человека нужен для борьбы с мошенниками-дропперами, заявила кандидат экономических наук Эльвира Белозорова. По ее словам, переданным радио «Комсомольская правда», рядовому гражданину нужно не больше пяти карт.

Собственно, максимум, конечно, это вообще четыре–пять карт для обычного гражданина. Поэтому вот это ограничение в 20 — это, конечно, касается именно дропперов, — заявила она.

Белозорова подчеркнула, что пока неясно, как поступить законопослушному гражданину, у которого 30 банковских карт. По ее словам, вопрос заключается в том, должен ли он самостоятельно закрыть их или нет. Также остается неопределенность: будет ли наказание, если человек не закроет карты добровольно, добавила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Банк России поддержал предложение законодателей ввести два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждалась идея ограничить число карт до десяти, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

