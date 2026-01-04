Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 13:36

Датчане испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу

Дипломат Серенсен рассчитывает на уважение целостности Дании со стороны США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вашингтон должен уважать территориальную целостность Дании, сообщил в соцсети X датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен. Так он прокомментировал публикацию супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, разместившей карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью «скоро».

Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания, — написал дипломат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всем странам Европы. Он отреагировал на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который призвал не забывать о доктрине Монро, ставшей синонимом геополитического доминирования США. Он добавил, что «европейским вассалам» нужно приготовиться к инцидентам.

До этого сообщалось, что следующими целями Вашингтона могут стать Иран и Дания. Отмечалось, что Трамп заявлял о поддержке антиправительственных протестов в Иране, а его представители угрожали установить контроль над Гренландией «любыми необходимыми средствами».

Дания
США
карты
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по авто с семьей, отмена десятков рейсов: как ВСУ атакуют РФ 4 января
Ди Каприо пропустит фестиваль из-за ограничений в Венесуэле
Петро обвинил Трампа в связях с кланом педофилов
Орбан предупредил мировые рынки о последствиях захвата Мадуро
СК не исключил зажигательные заряды на БПЛА в Хорлах
Супруга советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах США
Косенко и Боня объяснили совместный отдых в Коста-Рике
Названо имя нового главного тренера хоккейного клуба «Адмирал»
У разыскиваемого Гасанова нашли еще один долг перед налоговой
ВСУ пытались атаковать три российских региона с помощью 11 БПЛА
Датчане испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу
Журова поставила точку в вопросе ЧМ в США после инцидента с Венесуэлой
Наталья Фриске познакомила мужа с отцом только после свадьбы
Звезда сериала «Очень странные дела» взял паузу в кино
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в WhatsApp
Семь человек спасли из снежного плена в Саратовской области
Спасшего тысячи жизней врача обнаружили мертвым с ножевыми ранениями
Власти раскрыли детали трагедии с детьми в Усть-Илимске
Загруженный под завязку легковушками автовоз сгорел дотла
Назван возможный виновник смертельной аварии под Ростовом-на-Дону
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.