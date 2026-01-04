Датчане испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу Дипломат Серенсен рассчитывает на уважение целостности Дании со стороны США

Вашингтон должен уважать территориальную целостность Дании, сообщил в соцсети X датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен. Так он прокомментировал публикацию супруги заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, разместившей карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью «скоро».

Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания, — написал дипломат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что США отказали в праве на суверенитет всем странам Европы. Он отреагировал на недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, который призвал не забывать о доктрине Монро, ставшей синонимом геополитического доминирования США. Он добавил, что «европейским вассалам» нужно приготовиться к инцидентам.

До этого сообщалось, что следующими целями Вашингтона могут стать Иран и Дания. Отмечалось, что Трамп заявлял о поддержке антиправительственных протестов в Иране, а его представители угрожали установить контроль над Гренландией «любыми необходимыми средствами».