Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте

Самолеты израильских ВВС атаковали жилой комплекс в бейрутском районе Аишат-Баккар, передает ТАСС со ссылкой на свои источник в ливанской службе гражданской обороны. Ракетный удар пришелся по многоэтажному дому. После этого в здании вспыхнул сильный пожар.

По данным собеседника агентства, целью авиаудара мог быть высокопоставленный член «Хезболлы». Известно, что жители района не успели эвакуироваться до атаки. Власти пока официально не подтвердили информацию об атаке.

Тем временем представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) объявили о проведении новой ракетной атаки по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке. Удары были нанесены по объектам в нескольких странах региона, включая базу Арифджан в Кувейте.

Ранее представитель ВС Исламской Республики Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран отомстит США и Израилю за удары по гражданским объектам и гибель мирных жителей. По его словам, Тегеран нанесет сокрушительные удары.

До этого Министерство обороны США представило карту и хронологию первых десяти дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны.