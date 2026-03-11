Якутянин погиб при пожаре на теплой остановке Житель Якутска скончался от ожогов после пожара на теплой остановке

Вечером 10 марта в Якутске на улице Дзержинского вспыхнул пожар на теплой остановке, вследствие чего погиб человек, сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия). Площадь возгорания достигла 3,5 квадратных метров.

В больницу после пожара поступил мужчина с ожогами. Спасти его не удалось. Сейчас ведется работа по установлению его личности. Прокуратура Якутска начала проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

