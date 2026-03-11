Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 10:40

Якутянин погиб при пожаре на теплой остановке

Житель Якутска скончался от ожогов после пожара на теплой остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечером 10 марта в Якутске на улице Дзержинского вспыхнул пожар на теплой остановке, вследствие чего погиб человек, сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия). Площадь возгорания достигла 3,5 квадратных метров.

В больницу после пожара поступил мужчина с ожогами. Спасти его не удалось. Сейчас ведется работа по установлению его личности. Прокуратура Якутска начала проверку для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Казани произошло возгорание в складском помещении, где расположено производство косметики и парфюмерии. По данным МЧС Татарстана, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. метров. Двадцать человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

До этого в швейцарском кантоне Фрибург произошло возгорание в автобусе, в результате которого погибли шесть человек, еще пятеро пострадали. Полиция рассматривает инцидент как «рукотворное происшествие» и даже «преднамеренный акт». Следствие склоняется к версии поджога, но официальных подтверждений этой версии пока нет.

Якутск
пожары
смерти
гибель
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык
В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.