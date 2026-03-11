Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:11

Фальков объяснил смысл перехода вузов России на новую модель образования

Фальков: переход вузов на новую модель образования будет синтезом лучших практик

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переход российских вузов на новую модель высшего образования станет синтезом лучших практик, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, инициатива не предполагает отказа от болонской системы или возврата к советскому опыту. Он добавил, что современная модель позволит сократить бумажную нагрузку и увеличить размер оплаты труда преподавателей.

Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы, — написал Фальков.

Ранее министр заявил, что повышение доступности и качества высшего образования в субъектах РФ является ключевой задачей Министерства науки. Фальков указал, что традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в столице, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам.

До этого президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи, которые будут способствовать развитию у участников навыков работы в команде. Поручение должно быть выполнено к 1 сентября 2026 года.

Россия
Валерий Фальков
вузы
Болонская система
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У россиян осталось два года на освоение земли
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.