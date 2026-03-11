Фальков объяснил смысл перехода вузов России на новую модель образования

Переход российских вузов на новую модель высшего образования станет синтезом лучших практик, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, инициатива не предполагает отказа от болонской системы или возврата к советскому опыту. Он добавил, что современная модель позволит сократить бумажную нагрузку и увеличить размер оплаты труда преподавателей.
Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы, — написал Фальков.
Ранее министр заявил, что повышение доступности и качества высшего образования в субъектах РФ является ключевой задачей Министерства науки. Фальков указал, что традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в столице, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам.
До этого президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи, которые будут способствовать развитию у участников навыков работы в команде. Поручение должно быть выполнено к 1 сентября 2026 года.