Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования

России необходимо ускорить переход от Болонской системы на новую модель высшего образования, такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе. Он обратился к таким поручением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, передает корреспондент NEWS.ru.

Я, пользуясь случаем, и к себе, и к вам сейчас, к министерству, обращаюсь — надо ускорять, — сказал Мишустин.

Премьер-министр также ответил на вопрос депутата от ЛДПР Дмитрия Новикова о нагрузке на российских школьников. По словам Мишустина, меры по корректировке учебных программ и их согласованию с экзаменационными заданиями дают возможность снизить ее.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой назвал ЕГЭ и ОГЭ калькой западных практик, а также попыткой подстроиться под Болонскую систему образования. Парламентарий призвал начать их последовательную отмену. По мнению Толстого, России нужно возвращаться к традиционной системе образования, подразумевающей выпускные и вступительные экзамены.