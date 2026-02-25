Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:14

Мишустин заявил о снижении нагрузки на школьников

Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Меры по корректировке учебных программ и их согласованию с экзаменационными заданиями дают возможность снизить нагрузку на школьников, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Так он ответил на вопрос депутата от ЛДПР Дмитрия Новикова о нагрузке на учащихся, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы снизили очень серьезно контрольные работы, <…> это 10% от всего учебного времени. Нашим Министерством просвещения даны рекомендации школам по объему домашних заданий, времени на их выполнение. Мы пересмотрели и синхронизировали сегодня как раз содержание учебных программ, заданий, которые ребята на экзаменах выполняют. Это сейчас уже позволяет нагрузку снизить на ребят, — сказал Мишустин.

Премьер-министр также поддержал предложение Дмитрия Новикова о корректировке подходов к организации домашних заданий.

Ранее опрос показал, что более половины россиян (55%) сталкивались с денежными сборами в школах. В исследовании приняли участие 20 437 респондентов. 43% опрошенных заявили, что их часто просят вносить деньги на нужды школы. Еще 12% отметили, что такие случаи происходят редко. В то же время 15% респондентов сообщили, что в их образовательных учреждениях подобные сборы не проводятся, а 30% затруднились с ответом.

Михаил Мишустин
школы
школьники
кабмин
