17 марта 2026 в 16:58

Учитель года рассказал, что важно во взаимодействии с учениками

Учитель года Смирнов: педагогу нужно стать значимым взрослым для школьников

Педагог должен выполнять роль «значимого взрослого» для школьников, рассказал Pravda-nn.ru учитель химии, одержавший победу в городском этапе конкурса «Учитель года-2026» Роман Смирнов. Он отметил, что не стоит пытаться быть другом для детей.

На мой взгляд, самое главное — находиться в диалоге с детьми, взаимодействовать с ними, быть для них не другом, а «значимым взрослым», с которым в случае чего они могут поделиться своими переживаниями, — рассказал Смирнов.

Учитель подчеркнул, что не сталкивается с грубым поведением учеников, так как старается поддерживать их и предлагать альтернативы. По его словам, уважение должно быть взаимным между всеми участниками образовательного процесса.

Ранее учитель физической культуры Матвей Байков рассказал, что запугивание детей нормативами и оценками убивает интерес к спорту. Он отметил, что к каждому.

«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

