Учитель года рассказал, что важно во взаимодействии с учениками Учитель года Смирнов: педагогу нужно стать значимым взрослым для школьников

Педагог должен выполнять роль «значимого взрослого» для школьников, рассказал Pravda-nn.ru учитель химии, одержавший победу в городском этапе конкурса «Учитель года-2026» Роман Смирнов. Он отметил, что не стоит пытаться быть другом для детей.

На мой взгляд, самое главное — находиться в диалоге с детьми, взаимодействовать с ними, быть для них не другом, а «значимым взрослым», с которым в случае чего они могут поделиться своими переживаниями, — рассказал Смирнов.

Учитель подчеркнул, что не сталкивается с грубым поведением учеников, так как старается поддерживать их и предлагать альтернативы. По его словам, уважение должно быть взаимным между всеми участниками образовательного процесса.

