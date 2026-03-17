В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей

В рамках школьных занятий «Разговоры о важном» детей нужно обучать правилам безопасного поведения и взаимодействия с незнакомцами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, существующие воспитательные часы в учебных заведениях создают подходящую атмосферу для обсуждения сложных и чувствительных тем.

Тема детской безопасности действительно требует постоянного внимания. Школа сегодня выполняет не только образовательную, но и важную воспитательную функцию, и формат «Разговоров о важном» как раз позволяет обсуждать сложные и чувствительные вопросы в спокойной атмосфере. Я считаю, что элементы практической безопасности могли бы органично дополнить эти занятия. Речь идет о понятных для ребенка правилах: как вести себя при контакте с незнакомыми взрослыми, как распознавать опасные ситуации, кому и как можно сообщать о подобных событиях, — пояснил Миронов.

Он отметил, что такие разговоры должны проводиться при участии педагогов, школьных психологов и специалистов по детской безопасности. По его словам, главная задача — не напугать ребенка, а дать ему уверенность и навыки, которые помогут правильно действовать в сложной ситуации.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что новую школьную программу «Обучение служением» нельзя превращать в формальную «обязаловку». По его словам, в целом инициатива патриотического воспитания в школах правильная.