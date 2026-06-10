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10 июня 2026 в 13:23

ВСУ атаковали катающихся на питбайках подростков

Пасечник: 17-летний подросток погиб при ударе украинского беспилотника в ЛНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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ВСУ при помощи беспилотника атаковали подростков, которые катались на питбайках в Ирмине в ЛНР, сообщил в МАКС глава региона Леонид Пасечник. В результате удара один мальчик погиб.

К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте, — написал губернатор.

Второй юноша получил осколочное ранение. 16-летнего подростка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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