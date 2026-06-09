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09 июня 2026 в 14:06

«Отдыхала молодежь»: Пасечник рассказал о пострадавших при атаке ВСУ

Две девушки пострадали при атаке ВСУ на территорию луганского глэмпинга

Леонид Пасечник Леонид Пасечник Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Две девушки пострадали при атаке ВСУ на территорию луганского глэмпинга, сообщил в мессенджере МАКС глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, минувшей ночью противник направил на регион 67 БПЛА. Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа.

Основной удар пришелся по Луганску. БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки. С ранениями разной степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Также российский посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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