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09 июня 2026 в 20:20

Стало известно о пострадавшем после удара ВСУ по ЛНР

Сотрудник дорожной службы пострадал при ударе ВСУ по автомобилю в ЛНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинский дрон атаковал автомобиль в Белолуцке ЛНР, в результате был ранен находящийся рядом с машиной сотрудник дорожной службы, сообщил Telegram-канал правительства региона. По информации местных властей, мужчину доставили в больницу.

БПЛА врага атаковал машину Hyundai Solaris в Белолуцке, Новопсковский муниципальный округ. В результате удара произошло возгорание авто. <…> Пострадал сотрудник дорожной службы, который находился рядом в момент удара и осуществлял работы на дорожной технике. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, — уточнили в правительстве.

Отмечается, что в самом автомобиле находилась семья из трех человек. Никто из них не пострадал.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что две девушки пострадали при атаке ВСУ на территорию луганского глэмпинга. По его словам, минувшей ночью противник направил на регион 67 БПЛА. Под ударами оказались Луганск, Рубежное, Станично-Луганский и Славяносербский муниципальные округа.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

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