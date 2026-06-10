Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 14:16

Психолог назвал простое упражнение, которое помогает легче переносить жару

Психолог Иванов: стресс от жары поможет снять признание дискомфорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям, которые плохо переносят жару, облегчить состояние поможет несложное психологическое упражнение, рассказал NEWS.ru психолог Никита Иванов. Первым делом следует отказаться от самоубеждения, будто ничего страшного не происходит. Затем, по его словам, необходимо честно ответить вопрос: что заставляет вас терпеть жару.

Откровенно признайте: «Да, мне душно, тяжело и я от этого раздражаюсь». После этого спросите себя: «Ради чего я все равно выхожу из дома? Зачем я еду на работу и общаюсь с людьми?». И найдите в себе ответ. Когда мы честно признаем, что добровольно выбираем каждый день выполнять эти дела, появляется больше свободы, — сказал Иванов.

По его словам, от осознания жара не станет приятнее, однако люди перестанут воспринимать себя как заложников ситуации. Это упражнение не убирает физический дискомфорт, но меняет отношение к нему, снижая уровень стресса и раздражения.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил закрепить за сотрудниками право работать удаленно в жару. По его словам, температура выше тридцати градусов может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Общество
психологи
аномальная жара
жара
советы психолога
люди
стресс
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подписал закон об усилении контроля за здоровьем мигрантов
«Ничего не осталось»: Развожаев раскрыл, можно ли восстановить панораму
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.