Психолог назвал простое упражнение, которое помогает легче переносить жару

Людям, которые плохо переносят жару, облегчить состояние поможет несложное психологическое упражнение, рассказал NEWS.ru психолог Никита Иванов. Первым делом следует отказаться от самоубеждения, будто ничего страшного не происходит. Затем, по его словам, необходимо честно ответить вопрос: что заставляет вас терпеть жару.

Откровенно признайте: «Да, мне душно, тяжело и я от этого раздражаюсь». После этого спросите себя: «Ради чего я все равно выхожу из дома? Зачем я еду на работу и общаюсь с людьми?». И найдите в себе ответ. Когда мы честно признаем, что добровольно выбираем каждый день выполнять эти дела, появляется больше свободы, — сказал Иванов.

По его словам, от осознания жара не станет приятнее, однако люди перестанут воспринимать себя как заложников ситуации. Это упражнение не убирает физический дискомфорт, но меняет отношение к нему, снижая уровень стресса и раздражения.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил закрепить за сотрудниками право работать удаленно в жару. По его словам, температура выше тридцати градусов может быть опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.