Собянин сообщил об отражении новой волны атаковавших Москву дронов ВСУ Собянин: силы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков дронов уже работают экстренные службы.

Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что дежурные силы ПВО успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Согласно оперативным данным, на тот момент в общей сложности на подлете к Москве были перехвачены и уничтожены уже 13 беспилотников.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.