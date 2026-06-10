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10 июня 2026 в 14:05

Собянин сообщил об отражении новой волны атаковавших Москву дронов ВСУ

Собянин: силы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
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Средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков дронов уже работают экстренные службы.

Девять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что дежурные силы ПВО успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Согласно оперативным данным, на тот момент в общей сложности на подлете к Москве были перехвачены и уничтожены уже 13 беспилотников.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

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