В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио

В Санкт-Петербурге восстановили аванзал в Доме Радио, сообщает «Петербург 2». Далее работы по реставрации продолжат в других помещениях.

Сообщается, что реставраторы столкнулись с повреждениями и последствиями перекрасок, но смогли восстановить лепнину и мрамор. Параллельно продолжается восстановление других зон здания, включая фойе и первую студию.

На крыше восстановили исторические световые фонари, также сейчас идет замена перекрытий и ремонт кровли. Дом Радио является памятником архитектуры начала XX века.

Ранее сообщалось, что во время ремонтно-реставрационных работ в бывшем особняке купеческой династии Кузнецовых в Нижнем Новгороде был найден уникальный клад с ювелирными изделиями. В настоящее время в этом здании располагается военно-медицинская служба областного УФСБ России.