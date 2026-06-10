МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink

Индия приостановила процесс согласования запуска спутникового интернет-сервиса Starlink, усилив проверки на фоне опасений, связанных с использованием технологии в военных операциях, сообщает Bloomberg. Рассмотрение заявки компании застопорилось на уровне МВД, которое оценивает потенциальные риски для национальной безопасности.

Поводом для дополнительного анализа властями Индии стало применение инфраструктуры Starlink в ходе военных действий против Ирана. Индийские регуляторы опасаются, что глобальная сеть способна обеспечивать связь в зонах конфликтов в обход местных разрешений, что снижает возможности национального контроля.

Для американского оператора индийский рынок является стратегически важным. После фактического закрытия Китая Индия остается крупнейшей потенциальной территорией роста благодаря высокой численности населения и сохраняющемуся дефициту телекоммуникационной инфраструктуры в ряде регионов.

Данная ситуация критична для материнской компании SpaceX, поскольку Starlink остается одним из основных источников ее выручки. Любая отсрочка выхода на индийский рынок способна ухудшить перспективы глобального расширения бизнеса.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил, что появление станций Starlink в Иране стало сигналом о возможных попытках революции. Станции были ввезены на территорию Ирана без разрешения властей.