Ветеринары из Москвы спасли кошку, выпавшую из окна

В Москве ветеринары спасли кошку, выпавшую из окна 12 этажа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение». Питомец по кличке Мисо пострадал, однако все органы оказались целы.

Весь удар приняла на себя лапа. Когда владельцы нашли кошку, то увидели, что сломанная кость оказалась воткнута в землю, а рана загрязнена землей и травой, — сообщили в организации.

Животному диагностировали сложный оскольчатый перелом колена. Кошке срочно провели операцию, в ходе которой осколки кости соединили с помощью металлических конструкций. Сейчас Мисо находится в процессе восстановления.

Ранее сообщалось, что в Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки. Собака поступила к специалистам в очень плохом самочувствии: она не хотела питаться и страдала рвотой.