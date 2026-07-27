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27 июля 2026 в 04:26

Эксперт рассказал, когда самозанятые получат первые больничные

Балынин: больничные самозанятым начнут выплачивать в августе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным уже в августе 2026 года, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Максимальный размер пособия составит 35 тыс. рублей при страховом стаже восемь и более лет и страховой сумме 50 тыс. рублей в месяц.

На выплаты смогут претендовать граждане, которые подали заявление в январе 2026 года и перечисляли добровольные страховые взносы с февраля по июль. При уплате взносов более шести месяцев, но менее года, размер выплаты зависит от страхового стажа и выбранной страховой суммы.

При стаже восемь лет и более пособие составит 24,5 тыс. или 35 тыс. рублей за полный календарный месяц. При стаже от пяти до восьми лет предусмотрены выплаты 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей. Если страховой стаж менее пяти лет, размер пособия составит 14,7 тыс. или 21 тыс. рублей.

Эксперт напомнил, что программа добровольного страхования для самозанятых начала действовать в январе 2026 года. Размер страхового покрытия можно выбрать.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.

Общество
Россия
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