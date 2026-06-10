Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня

В ночь на 10 июня над территорией России сбили 326 украинских БПЛА. В Херсонской области поврежден мост, ведущий на Арабатскую стрелку. В Севастополе в результате налета дрона загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 10 июня ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, воздушные цели сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.

Кроме того, за ночь российские военные ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым. Дроны были сбиты и над Черным морем.

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. Воздушные цели уничтожили системой ПВО Минобороны

Как ВСУ атакуют Самарскую, Ростовскую, Владимирскую области

Утром 10 июня массированной атаке украинских беспилотников подверглась Самарская область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько промышленных предприятий. Также пострадали трое жителей региона, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области обломки сбитого дрона упали на территорию гражданского объекта, в результате чего загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе была проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых, уничтожено более десятка БПЛА.

Во Владимирской области после атаки дронов загорелись два объекта инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах, пострадавших нет. В Чувашии утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке, количество пострадавших уточняется.

Как ВСУ атакуют ДНР и южные регионы России

Глава ДНР Денис Пушилин поздно вечером 9 июня сообщил, что восемь мирных жителей республики получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Среди пострадавших — жители Донецка и сотрудники дорожного предприятия в Ясиноватском муниципальном округе. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь

В Херсонской области утром 10 июня противник предпринял попытку ракетного удара по одному из мостов, ведущих из Геническа на Арабатскую стрелку. Сооружение было повреждено, движение временно перекрыто, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Позднее стало известно, что по мосту запустят реверсивное движение.

Кроме того, восемь округов региона — Ивановский, Генический, Чаплинский, Каланчакский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский — полностью обесточены в результате ночной атаки украинских дронов. Профильные службы делают все, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее.

Массированной атаке дронов подвергся и Мелитополь. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ВСУ нанесли удар по частному сектору города. Повреждения получили жилые дома на улице Ломоносова, также уничтожены несколько автомобилей, два человека пострадали.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Что известно об атаке ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

В Севастополе ВСУ атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», начался сильный пожар. Пожару присвоен четвертый ранг.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» Франца Рубо, посвященной героической обороне Севастополя, чудом уцелели уже во второй раз. По его словам, которые передает пресс-служба организации, полотна находились не в здании панорамы, куда ударил дрон, а готовились к экспозиции в другом филиале музея.

Позднее правительство Крыма сообщило, что полотно панорамы «Оборона Севастополя» практически уничтожено. Информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, никто не пострадал, на месте продолжают работать сотрудники МЧС и спасательная служба Севастополя.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею», — написал глава региона.

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