Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 01:15

В Ростовской области вспыхнул пожар при атаке беспилотников ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области при атаке БПЛА загорелась емкость с топливом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Емкость с топливом загорелась на территории гражданского объекта в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавших нет. Возгорание произошло после падения обломков беспилотника на фоне продолжающейся воздушной атаки на регион.

Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть украинских беспилотников была уничтожена еще на подлете к населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. По его словам, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Регионы
Ростовская область
Юрий Слюсарь
бесплотники
возгорания
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, как ВС РФ удается успешно сбивать HIMARS
Чартер задерживают, а вы получаете бонусы: какие компенсации предусмотрены
Военэксперт раскрыл, как искусственный интеллект упростил применение БПЛА
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
Под Ростовом эвакуировали подопечных дома престарелых после атаки БПЛА
В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ
В Ростовской области вспыхнул пожар при атаке беспилотников ВСУ
На Кубе появятся карты «Мир» для граждан России
Куда пропала Набиуллина: болезнь, отставка, крах рубля — все версии
Аналитик предположил, откуда у ВСУ большое количество беспилотников
Стали известны подробности атаки дронов ВСУ на Запорожье
Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине
После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана
В Крыму изменили движение поездов
Гастроэнтеролог назвала неочевидную опасность употребления мороженого
Как приготовить мороженое в домашних условиях: четыре простых рецепта
Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов
Названа неожиданная причина для затягивания украинского конфликта
Водолазы подняли тело 18-летнего жителя Брянска
В Венгрии не поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.