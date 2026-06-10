В Ростовской области вспыхнул пожар при атаке беспилотников ВСУ Слюсарь: в Ростовской области при атаке БПЛА загорелась емкость с топливом

Емкость с топливом загорелась на территории гражданского объекта в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавших нет. Возгорание произошло после падения обломков беспилотника на фоне продолжающейся воздушной атаки на регион.

Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. Есть последствия на земле. В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что значительная часть украинских беспилотников была уничтожена еще на подлете к населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. По его словам, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.