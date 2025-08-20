Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 01:04

Еще в одном регионе объявлена беспилотная опасность

Мельниченко: в Пензенской области введен режим беспилотной опасности

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в целях безопасности граждан в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.

Ранее в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

Кроме того, на территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

Олег Мельниченко
бесплотники
опасность
Пензенская область
