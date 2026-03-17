17 марта 2026 в 15:57

Тегеран гудит от работы ПВО

Fars: в Тегеране сработали системы ПВО

Днем во вторник, 17 марта, в Тегеране сработали средства противовоздушной обороны, передает агентство Fars. Других подробностей, в том числе о возможных атаках, пока нет. До этого Израиль заявил о начале серии ударов по объектам иранского правительства в столице.

Немногим ранее движение поездов в пригороде Тель-Авива было экстренно приостановлено из-за падения ракетных осколков после очередного обстрела со стороны Ирана. Полиция Израиля подтвердила обнаружение обломков в нескольких точках столичного округа.

Ранее стало известно, что иранские вооруженные силы провели масштабную 58-ю волну ударов, атаковав ключевые города Израиля и военные объекты США на Ближнем Востоке. Целями операции стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские базы в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

Тем временем Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что развязанная на Ближнем Востоке война зашла в тупик, и у Вашингтона остался только ядерный козырь для ее скорейшего завершения. По его словам, руководство США и Израиля лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации.

