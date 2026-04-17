17 апреля 2026 в 15:04

Многопрофильный семиэтажный медцентр построили в Москве

Владимир Ефимов
На западе Москвы в районе Проспект Вернадского построили многопрофильный медицинский центр площадью 10,3 тыс. квадратных метров, пишет «Москва 24» со ссылкой на главу столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. По его словам, семиэтажное здание, расположенное на улице Лобачевского, рассчитано на 600 посещений в смену.

Внутри разместились центр офтальмохирургии, кабинеты лучевой диагностики с новейшим оборудованием. Также здесь будут оказывать полноценную амбулаторную помощь врачи-специалисты, в их числе ортопеды, неврологи, кардиологи, хирурги, косметологи, дерматологи, психологи, стоматологи, гинекологи, отоларингологи и офтальмологи. Здесь также предусмотрели комфортный дневной стационар с индивидуальными палатами для пациентов, — подчеркнул Ефимов.

Медцентр появился неподалеку от станции метро «Проспект Вернадского», а также от съездов на Ленинский проспект, улицу Лобачевского и проспект Вернадского. Здание стало дополнением к уже работающей коммерческой клинике «К+31». Его особенностями стали эстетичная архитектура, использование передовых технологий и современных материалов.

Ранее в Дубне Московской области на базе медико-санитарной части № 9 ФМБА России запустили в работу новый модульный блок магнитно-резонансной томографии. С помощью современной системы МРТ врачи будут быстрее получать изображения в высоком качестве и ставить диагнозы.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
