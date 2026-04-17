17 апреля 2026 в 15:34

Курьера мошенников задержали после хищения 6 млн рублей у учителя

В Екатеринбурге задержали курьера аферистов после хищения 6 млн рублей у учителя

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Екатеринбурге задержали курьера телефонных аферистов 2004 года рождения после хищения 6 млн рублей у учителя физкультуры, пишет ЕАН со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские начали проверять его причастность к другим преступным схемам.

Курьером [мошенников] оказался работник службы безопасности коммерческого предприятия. При допросе он заявил, что его подтолкнули к преступлению жизненные обстоятельства, — уточнили в ведомстве.

В марте 2026 года педагогу позвонили мошенники. Представившись сотрудниками организации по замене счетчиков, они убедили его назвать код из СМС. Затем лжесотрудники «Госуслуг» и ФСБ запугали мужчину угрозой его банковским сбережениям и потребовали срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Учитель выполнил все указания и передал деньги незнакомому молодому человеку. После того как курьер мошенников забрал груз, аферисты перестали выходить на связь. Только тогда потерпевший понял, что стал жертвой обмана.

Ранее сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в череде мошенничеств. У курьера мошенников изъяли 6 млн рублей наличными.

