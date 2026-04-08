08 апреля 2026 в 10:10

Полицейские задержали курьера мошенников с крупной суммой в Шереметьево

В Шереметьево полицейские нашли у курьера мошенников 6 млн. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево подозреваемого в череде мошенничеств, сообщили в пресс-службе МВД России. У курьера аферистов изъяли 6 млн рублей наличными.

В международном аэропорту Шереметьево сотрудники управления кибербезопасности УМВД России по Тверской области задержали 20-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении серии мошенничеств, — сообщили в МВД России.

Как установили оперативники, злоумышленник забрал 3 млн рублей у 78-летней жительницы Твери. Этой встрече предшествовал звонок от лжесотрудников больницы, где раньше работала пенсионерка. Они сообщили ей об утечке персональных данных, после чего, по словам аферистов, с женщиной должен был связаться «сотрудник Центробанка», чтобы дать инструкции по сохранности счетов. На деле же с пенсионеркой разговаривали мошенники, которые убедили ее снять все накопления. При возникновении вопросов в банке женщине велели говорить, что деньги нужны на лечение.

Действуя под диктовку злоумышленников, пенсионерка обналичила сбережения и стала ждать курьера. Тот должен был привезти ей якобы «ключ от ячейки в Центральном банке», где в дальнейшем разместят ее деньги. Поверив этой выдумке, она передала молодому человеку пакет с крупной суммой.

Подозреваемого задержали и доставили в Тверь, похищенные деньги изъяты. Известно, что по похожей схеме он обманывал и других граждан.

Ранее в Санкт-Петербурге остановили деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за специалистов по ремонту техники. Ущерб от их действий достиг примерно 12 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемые искали клиентов через объявления на интернет-площадках, распространяли листовки и создавали сайты, которые копировали ресурсы известных сервисных компаний.

