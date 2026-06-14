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14 июня 2026 в 23:45

Столкновение катамарана и яхты унесло жизни трех граждан Чехии

СTK: три гражданина Чехии погибли при столкновении круизного катамарана и яхты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Столкновение круизного катамарана Krilo Eclipse и яхты у берегов хорватского города Сплит привело к гибели трех граждан Чехии, сообщает информационное агентство СTK. Трагедия произошла на побережье Адриатического моря.

В результате столкновения затонула яхта, на борту которой находились восемь туристов. Четверо из них получили травмы и были доставлены в больницу, один человек числится пропавшим без вести.

На круизном катамаране, следовавшем регулярным рейсом между островами Шолта и Брач, находились 118 пассажиров и 7 членов экипажа — никто из них не пострадал. Гибель трех чешских граждан подтвердил руководитель консульского отдела посольства Чехии в Хорватии Штепан Шантручек.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури потерпел крушение самолет с парашютистами. На борту находились пилот и 11 парашютистов — все они погибли. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета. По неизвестной причине судно развернулось и рухнуло в районе шоссе. В момент происшествия аэропорт Батлер Мемориал не управлял воздушным движением. Сотрудники дорожной полиции штата проводят расследование. Причины крушения устанавливаются.

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