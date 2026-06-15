В ДНР сообщили о заключении соглашений на миллиарды рублей

В ДНР сообщили о заключении соглашений на миллиарды рублей Пушилин: власти ДНР на ПМЭФ подписали соглашений на 220 млрд рублей

По итогам участия в Петербургском международном экономическом форуме власти Донецкой Народной Республики заключили более 20 соглашений, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его информации, общая сумма, предварительно, превысила 220 млрд рублей.

Более 20 соглашений подписано. Если в денежном эквиваленте посчитать, там, где есть возможность уже посчитать, то это более 220 миллиардов рублей, — проинформировал Пушилин.

В рамках ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут сотрудничать в сфере социальной политики.

Позже директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что международный бизнес продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции. ПМЭФ стоит прочно на ногах как международное мероприятие, которое ждут не только в России.