Никакого диктата и санкций. ШОС — 25 лет: как она строит будущее мира

Никакого диктата и санкций. ШОС — 25 лет: как она строит будущее мира

15 июня 2001 года лидеры шести государств, в том числе России и Китая, основали Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). За прошедшие 25 лет она стала настоящим символом равноправия и показала: в мире есть стойкие и надежные альтернативы доминированию Запада. Как и зачем создавалась ШОС, чего она добилась за четверть века и какие у нее перспективы — в материале NEWS.ru.

Почему появилась ШОС

Интенсивный диалог между сегодняшними членами ШОС начался еще в середине 1990-х. В 1996 году в Шанхае прошла встреча глав России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, где было подписано соглашение об укреплении доверия в военной области. На базе этого документа возникло политическое объединение, которое получило название «Шанхайская пятерка». Своей главной целью союз провозглашал обеспечение стабильности вдоль границы бывших республик СССР и Китая.

С годами сотрудничество «пятерки» расширялось, и в 2000-м она была преобразована в Шанхайским форум, к которому год спустя присоединился Узбекистан. Тогда же главы уже шести стран подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества.

На этот раз своими целями они обозначили не только стабилизацию обстановки в Центральной Азии, но и укрепление дружбы и добрососедства, а также развитие партнерства в политической, экономической, научной и других сферах, включая борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Как расширялась ШОС

ШОС строилась на принципах внеблоковости и открытости, а страны-участницы неоднократно подчеркивали: деятельность организации не направлена против третьих государств. Впрочем, это не помешало им сформировать структуру, утвердившуюся в качестве одного из центров силы в новом многополярном мире.

Заседание секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сегодня в ШОС входит целый ряд межправительственных структур — от советов глав государств, правительств и МИД до Региональной антитеррористической структуры, Делового совета и Межбанковского объединения. При этом ключевым принципом работы организации остается равноправие: каждая страна, которая в нее входит, имеет право вето по обсуждаемым вопросам — независимо от даты ее вступления.

Вероятно, именно поэтому список государств — членов ШОС постоянно растет. На данный момент в их число входят 10 стран — к шести основателям присоединились Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. При этом Афганистан и Монголия выступают в качестве наблюдателей, еще семь государств подали заявку на такой статус. 14 стран мира признаны партнерами ШОС по диалогу и рассматриваются в качестве потенциальных постоянных членов — это Азербайджан, Бахрейн, Египет, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и другие.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в беседе с NEWS.ru отметил, что именно региональные организации с четким территориальным и функциональным охватом — это будущее мировых систем управления.

«Идет явная тенденция к регионализации. В этом смысле ШОС — очень хороший прообраз, прототип региональной организации, которая занимается безопасностью в широком понимании. Она решает не только военно-политические вопросы, но и экономические, социальные, климатические и экологические. В этом смысле ШОС доказала свою необходимость», — подчеркнул он.

Как на Западе относятся к ШОС

Если изначально само существование ШОС вызывало на Западе скепсис, то сегодня даже европейские лидеры вынуждены признавать ее колоссальный вклад в региональную стабильность. К примеру, президент Финляндии Александр Стубб в сентябре 2025 года выразил мнение, что деятельность организации якобы призвана «подорвать единство глобального Запада». В то же время он признал: если этот самый Запад не выстроит более эффективное взаимодействие с глобальным Югом, то неизбежно проиграет ШОС.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев и секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков (слева направо) на пресс-конференции по итогам заседания секретарей Cоветов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что западные государства боятся растущего влияния объединения. По его словам, они сами сталкиваются с большим количеством экономических проблем, поэтому успешное партнерство стран ШОС в этой сфере вызывает у них тревогу.

Лукьянов обратил внимание, что особое оживление на Западе вызывают саммиты Шанхайской организации сотрудничества. Последнее такое мероприятие прошло как раз в конце лета — начале осени 2025 года.

«На Западе рассматривают ШОС как возможный прообраз некой самостоятельной, независимой от Запада региональной организации. И, конечно, любая структура, где ведущими державами являются Россия и Китай, вызывает повышенный „встревоженный интерес“», — отметил эксперт.

Какое будущее ждет ШОС

Сегодня территория стран — участниц ШОС занимает более 35 млн кв. км — это 65% площади Евразии. А общая численность населения государств, входящих в организацию, составляет 3,5 млрд человек, то есть половину населения Земли. Их суммарный ВВП по итогам 2025 года превысил $24,5 трлн, что сопоставимо с 25% от мирового валового внутреннего продукта.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ШОС уже стала значимой мировой силой, а в будущем имеет все шансы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

«[Эта система] была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировала бы возможности для их устойчивого развития и безопасности», — считает российский лидер.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: ШОС действительно стала одной из самых перспективных организаций современного мира.

ПМЭФ-2026. Сессия «25 лет ШОС: новый этап развития торгово-экономической и деловой повестки» Фото: Степан Яцко/Росконгресс

«Особенно важно, что и ШОС, и БРИКС формируются не в пику Организации Объединенных Наций. Мировое большинство — страны Азии, Африки, Латинской Америки — высоко ценят тот факт, что эти структуры своим весом, возможностями, авторитетом и влиянием скорее подкрепляют ООН, чтобы не выхолостить работу этой организации», — заметил он.

По мнению первого зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, сегодня каждая страна — участница ШОС может гордиться результатами работы этой организации.

«Это не раз отмечали и нынешние партнеры ШОС, и те страны, которые планируют сотрудничать с ней в дальнейшем. Я думаю, что впереди у организации большое будущее, как и у БРИКС, и у государств, придерживающихся позиции многополярности, уважающих интересы и независимость других и стремящихся к сотрудничеству во благо своих народов», — заключил он в беседе с NEWS.ru.

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