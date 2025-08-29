Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США

Человекоподобный робот (в центре) приветствует журналистов и волонтёров в медиацентре предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине

31 августа в китайском Тяньцзине стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встречу у берегов реки Хайхэ соберутся более 20 мировых лидеров. По окончании саммита председателя КНР Си Цзиньпина ждут переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Кульминацией события станет военный парад в Пекине 3 сентября, который соберет на одной трибуне глав 26 государств. Какие еще интересные подробности стали известны накануне открытия саммита — в материале NEWS.ru.

Каков состав участников и программа саммита

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Личное участие во встрече подтвердили все лидеры ШОС. В настоящее время в состав международной организации, основанной в 2001 году, входят: Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Известно, что Си Цзиньпин организует приветственный банкет для лидеров стран — участниц объединения и выступит с ключевым докладом.

На предстоящем саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов. Ожидаются фундаментальные решения по модернизации механизмов обеспечения региональной безопасности. Владимир Путин проведет с Си Цзиньпином полноформатные переговоры. Наконец, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG на военном параде в Пекине Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

Почему предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина назвали исторической

Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По мнению дипломата, переговоры будут иметь историческое значение и придадут мощный импульс связям двух стран.

«Лидеры Китая и России вновь проведут важную, имеющую историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений и придаст новый мощный импульс углублению сотрудничества во всех сферах», — рассказал он.

Ранее помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй заявил, что визит Путина в Китайскую Народную Республику и его участие в торжественных мероприятиях символизируют решимость двух стран защищать исторические итоги Второй мировой войны. По его словам, 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи основными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе, стали главной опорой в борьбе против милитаризма и фашизма.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

«Визит Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне», — сказал дипломат.

Какой сюрприз приготовил Путин перед поездкой в КНР

Перед своим четырехдневным визитом в Китай российский лидер сделал Пекину неожиданный подарок, сообщает китайское издание Sohu. Речь идет о заявлении главы Ростеха Сергея Чемезова, который подтвердил готовность Москвы поставить Китаю современные российские авиадвигатели.

По мнению журналистов, для Пекина это стало сюрпризом, поскольку Россия традиционно крайне редко делится своими передовыми технологиями даже с близкими союзниками.

Как отмечают аналитики китайского Sohu, такой шаг демонстрирует готовность Москвы углублять стратегическое сотрудничество с КНР. Эксперты добавляют, что предложение Москвы «может открыть новые перспективы для отношений двух стран, но практическая реализация проекта потребует значительных инвестиций и длительной технической подготовки».

Турбовентиляторный двухконтурный двигатель Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Какого еще знакового события ожидают на саммите ШОС

Впервые с 2018 года индийский премьер Нарендра Моди намерен на этой неделе отправиться в Китай, чтобы принять личное участие в саммите ШОС, организованном Си Цзиньпином.

Для обеих стран это имеет большое значение, поскольку индийско-китайские отношения были заморожены после пограничных столкновений в Гималаях пять лет назад. После недавней встречи Моди с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели обе стороны признали улучшение отношений.

Почему саммит так важен для самого Китая

Саммит ШОС китайцы хотят сделать историческим, отметил председатель Фонда развития Азии, политолог и военный аналитик Александр Собянин. По его словам, в КНР воспринимают нынешнее время как «исторический триумф китайской нации». А саммит ШОС — это главное событие, чтобы мир услышал и принял этот триумф.

«Как только Китай стал выходить на первое-второе место в мире по ВВП, объему мировой торговли, количеству надводных кораблей, третье место по военной мощи, то в Пекине окрепло убеждение, что объем и качество оружия — это и есть реальная военная мощь, — рассказал собеседник NEWS.ru. — За убеждением, что это исторический триумф, стоят реальные достижения — впервые в истории избавление от голода и выход на среднезажиточное общество. Они считают, что избавились от технологической, политической и финансовой зависимости от мировых держав. Саммит будет действительно историческим. Мировые лидеры подтвердят, что Китай стал другим, он не империалист, а друг всех стран и единственный, кто вместе с Москвой может обеспечить мировую справедливость в экономическом развитии и национальном суверенитете».

Медиацентр предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в Тяньцзине Фото: Xinhua/Guo Xule/Global Look Press

В чем значение саммита для других стран — участниц объединения

Историческое значение саммита в Китае определяется в том числе участием премьер-министра Индии, сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Это крайне важно, так как между Индией и Китаем долгое время наблюдалась напряженность.

«Их совместная встреча, особенно на китайской территории, уже сама по себе придает событию особую значимость, — подтвердил эксперт NEWS.ru. — Для России саммит важен тем, что Шанхайская организация сотрудничества является одним из столпов многополярного мира — того мироустройства, которое Россия последовательно продвигает в своей внешней политике. Для Китая и других участников важно то, что они не остаются в одиночестве в своих отношениях с Западом. Наоборот, мы можем наблюдать одиночество Запада в мире».

По мнению сенатора Андрея Климова, особый символизм этой встрече придает тот факт, что она проходит в дни 80-летия окончания Второй мировой войны, которая завершилась именно на Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия, как один из основателей ШОС, играет ключевую роль. Кроме того, в ШОС входят три из пяти крупнейших государств мира: Россия, Китай и Индия. Отношения между нашими странами сейчас сближаются еще больше. Происходит переосмысление позиций государств, относящихся к мировому большинству, — отметил сенатор в беседе с NEWS.ru. — Для России гораздо рациональнее вести переговоры с другими геополитическими игроками, опираясь на коллективную поддержку партнеров по ШОС. Именно сейчас такой высокий уровень проведения саммита в Пекине особенно важен для России, поскольку он может иметь значительные отдаленные последствия».

