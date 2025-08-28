В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина перед поездкой в Пекин

Перед своим четырехдневным визитом в Китай президент России Владимир Путин сделал Пекину неожиданный жест доброй воли, сообщает китайское издание Sohu. Речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который подтвердил готовность Москвы поставить Китаю современные российские авиадвигатели.

По мнению журналистов, для Пекина это стало сюрпризом, поскольку Россия традиционно крайне редко делится своими передовыми технологиями. Как отмечают аналитики, такой шаг демонстрирует готовность Москвы углублять стратегическое сотрудничество с КНР, однако в ответ Россия ожидает определенных встречных действий со стороны Китая. Эксперты добавляют, что предложение Москвы может открыть новые перспективы для отношений двух стран, но практическая реализация проекта потребует значительных инвестиций и длительной технической подготовки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к визиту в Китай. Представитель Кремля назвал предстоящую поездку совершенно беспрецедентной. Также российский лидер готовится к Восточному экономическому форуму.