День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 21:32

В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина перед поездкой в Пекин

Sohu: Путин удивил Китай готовностью поставить авиадвигатели

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Перед своим четырехдневным визитом в Китай президент России Владимир Путин сделал Пекину неожиданный жест доброй воли, сообщает китайское издание Sohu. Речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который подтвердил готовность Москвы поставить Китаю современные российские авиадвигатели.

По мнению журналистов, для Пекина это стало сюрпризом, поскольку Россия традиционно крайне редко делится своими передовыми технологиями. Как отмечают аналитики, такой шаг демонстрирует готовность Москвы углублять стратегическое сотрудничество с КНР, однако в ответ Россия ожидает определенных встречных действий со стороны Китая. Эксперты добавляют, что предложение Москвы может открыть новые перспективы для отношений двух стран, но практическая реализация проекта потребует значительных инвестиций и длительной технической подготовки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к визиту в Китай. Представитель Кремля назвал предстоящую поездку совершенно беспрецедентной. Также российский лидер готовится к Восточному экономическому форуму.

Китай
Россия
подарки
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Перешли в агрессивную фазу»: гей-лобби использует Зеленского против России
Зеленский обсудил с Гутерришем пути достижения мира на Украине
Трампу показались нереалистичными требования Зеленского по Киеву
Прилучный вспомнил Муцениеце: как прошла премьера сериала «Виноград»
На Солнце произошел очередной взрывной процесс
Додик запланировал серию визитов в Россию ради важных политических встреч
В США оценили, возможно ли завершение конфликта на Украине
«Подставила всех»: раскрыт шокирующий факт о пропавшей в горах Наговицыной
«Кремлевский волшебник»: что сказал Джуд Лоу о роли Путина, мнение Суркова
Российские войска сорвали атаки ВСУ в двух регионах
Опубликованы кадры с разбившимся в Польше истребителем
Стало известно о росте площади пожара под Геленджиком
200-килограммового жильца не удалось эвакуировать после взрыва в Петербурге
Синоптик предупредил об экстремальных ливнях и подтоплениях в 12 регионах
В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина перед поездкой в Пекин
На авиашоу в Польше произошла трагедия
Хинштейн рассказал, как прошла операция раненного миной оператора ВГТРК
Назван соперник ПСЖ в групповом этапе Лиги чемпионов
Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Карачаево-Черкесии
Бразильский манекенщик утонул в бассейне греческого отеля
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.