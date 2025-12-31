Знаменитые парки закрыли перед новогодними праздниками

Центральные парки Лондона закрылись для посетителей перед новогодней ночью, передает РИА Новости. Решение затронуло Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие популярные пространства.

В частности, парк Примроуз-Хилл был закрыт впервые в своей истории. Местные жители выразили публичное возмущение этой беспрецедентной мерой.

Добровольцы назвали произошедшее абсурдным и нелогичным решением. Они подчеркнули, что публичные парки должны быть открыты для всех в праздник.

Ранее стало известно, что Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. Ограничение продлится до утра 1 января. При этом ГУМ-каток продолжит работу по обычному расписанию.

До этого мэр столицы Сергей Собянин между тем сообщил, что метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно. По его словам, в поездах будет транслироваться новогодняя речь президента РФ Владимира Путина. Без перерыва продолжат курсировать 116 автобусных и электробусных маршрутов, 18 трамвайных, включая диаметр Т1. Парковки на улицах Москвы будут бесплатными с 31 декабря по 10 января.