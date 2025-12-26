Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь

Московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, в поездах будет транслироваться новогодняя речь президента России Владимира Путина.

В новогоднюю ночь: метро и МЦК — круглосуточно; МЦД — до 03:00. <…> С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным, — написал Собянин.

Без перерыва продолжат курсировать 116 автобусных и электробусных маршрутов, 18 трамвайных, включая диаметр Т1, и все 18 ночных маршрутов. Проезд на МЦД с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет оплачиваться по действующим тарифам.

В ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а наземный транспорт — до 03:30. При этом все ночные маршруты продолжат работу в обычном режиме.

Парковки на улицах Москвы будут бесплатными с 31 декабря по 10 января. 11 января тарифы будут соответствовать воскресному дню: парковка останется бесплатной, за исключением зон с повышенным тарифом (380, 450 и 600 рублей в час) и зон динамического ценообразования. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене насчитывается 7 тыс. вагонов разных серий, программа обновления подвижного состава продолжается. Так, например, в 2026 году в метро будет поставлено более 350 новых вагонов.