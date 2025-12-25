Подсчитано количество вагонов в столичной подземке

В Московском метрополитене насчитывает 7 тыс. вагонов разных серий, передает «Коммерсант». В начале 2024 года в эксплуатации находилось около 6,5 тыс. вагонов. Как пишет издание, программа обновления подвижного состава продолжается. Так, например, в 2026 году в метро будет поставлено более 350 новых вагонов.

Основная часть поездов в метро — это вагоны серии «Москва», которые выпускают с 2017 года. Больше всего их ходит по Таганско-Краснопресненской линии. Следом идут составы «Москва-2020», а замыкают тройку старые «номерные» вагоны серии 81–717/714, выпускавшиеся еще с 80-х годов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в метро началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий. По его словам, эффективное развитие московской транспортной системы создаст задел для роста Москвы на годы и даже десятилетия вперед.

До этого сообщалось, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами, максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%. Ширина дверей в нем стала больше на 32%.