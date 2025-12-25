Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:49

Подсчитано количество вагонов в столичной подземке

В московском метро насчитывается 7 тыс. вагонов разных серий

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Московском метрополитене насчитывает 7 тыс. вагонов разных серий, передает «Коммерсант». В начале 2024 года в эксплуатации находилось около 6,5 тыс. вагонов. Как пишет издание, программа обновления подвижного состава продолжается. Так, например, в 2026 году в метро будет поставлено более 350 новых вагонов.

Основная часть поездов в метро — это вагоны серии «Москва», которые выпускают с 2017 года. Больше всего их ходит по Таганско-Краснопресненской линии. Следом идут составы «Москва-2020», а замыкают тройку старые «номерные» вагоны серии 81–717/714, выпускавшиеся еще с 80-х годов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в метро началась масштабная программа тестирования беспилотных технологий. По его словам, эффективное развитие московской транспортной системы создаст задел для роста Москвы на годы и даже десятилетия вперед.

До этого сообщалось, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел самый современный состав серии «Москва-2026». По сравнению с предыдущими «номерными» составами, максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%. Ширина дверей в нем стала больше на 32%.

метро
транспорт
вагоны
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.