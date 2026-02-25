Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:44

Собянин рассказал о главных изменениях в метро Москвы в 2026 году

Собянин: в метро Москвы в 2026 году запустят Рублево-Архангельскую линию

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В московском метрополитене в 2026 году планируется запустить первый отрезок Рублево-Архангельской линии, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. Путь начнется от станции «Деловой центр» и завершится на «Бульваре Генерала Карбышева».

В 2025 году завершили строительство первого участка Троицкой линии и запустили электродепо «Южное» и «Столбово», рассказал Собянин. Кроме того, в январе 2026 года началось тестирование первого в России беспилотного поезда. За месяц он преодолел 650 километров.

К концу 2026 года беспилотный поезд начнет движение по графику с интервалами 60–90 секунд в часы пик. А уже на 2027 год запланированы первые поездки с пассажирами.

Ранее сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.

метро
Москва
Сергей Собянин
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.