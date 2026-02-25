Собянин рассказал о главных изменениях в метро Москвы в 2026 году

В московском метрополитене в 2026 году планируется запустить первый отрезок Рублево-Архангельской линии, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. Путь начнется от станции «Деловой центр» и завершится на «Бульваре Генерала Карбышева».

В 2025 году завершили строительство первого участка Троицкой линии и запустили электродепо «Южное» и «Столбово», рассказал Собянин. Кроме того, в январе 2026 года началось тестирование первого в России беспилотного поезда. За месяц он преодолел 650 километров.

К концу 2026 года беспилотный поезд начнет движение по графику с интервалами 60–90 секунд в часы пик. А уже на 2027 год запланированы первые поездки с пассажирами.

Ранее сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.