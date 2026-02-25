Зимняя Олимпиада — 2026
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась

9to5Mac: в Бразилии повторно оштрафовали Apple за отсутствие зарядки в комплекте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Apple в очередной раз оштрафовали в Бразилии за продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте, сообщает 9to5Mac со ссылкой на местные СМИ. На этот раз компанию наказали власти штата Алагоас — штраф составил 101 627 реалов (около 1,5 млн рублей).

В организации Procon-AL, которая защищает права потребителей, заявили, что Apple нарушила принципы добросовестности. Компания заставила покупателей отдельно тратиться на устройство, без которого смартфон нормально не работает. Регулятор посчитал это нарушением.

Это уже не первый случай. В 2022 году Министерство юстиции Бразилии даже временно запрещало продажу iPhone из-за отсутствия зарядок в коробке. Apple перестала класть зарядные адаптеры в комплект в 2020 году, объяснив это заботой об экологии. Позже так же поступили Samsung и другие бренды, но бразильские власти считают, что покупатель должен получать полностью готовое к работе устройство.

Ранее сообщалось, что не менее 10 тыс. граждан России могут потерять доступ к своим Apple ID из‑за совпадения имен и фамилий с фигурантами санкционных списков США и Евросоюза. Пользователи массово жалуются на блокировку или полное удаление профилей. Владельцы iPhone рассказали, что в настройках учетной записи появилось требование подтвердить личность и отправить скан паспорта.

Бразилия
штрафы
Apple
iPhone
