Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась 9to5Mac: в Бразилии повторно оштрафовали Apple за отсутствие зарядки в комплекте

Apple в очередной раз оштрафовали в Бразилии за продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте, сообщает 9to5Mac со ссылкой на местные СМИ. На этот раз компанию наказали власти штата Алагоас — штраф составил 101 627 реалов (около 1,5 млн рублей).

В организации Procon-AL, которая защищает права потребителей, заявили, что Apple нарушила принципы добросовестности. Компания заставила покупателей отдельно тратиться на устройство, без которого смартфон нормально не работает. Регулятор посчитал это нарушением.

Это уже не первый случай. В 2022 году Министерство юстиции Бразилии даже временно запрещало продажу iPhone из-за отсутствия зарядок в коробке. Apple перестала класть зарядные адаптеры в комплект в 2020 году, объяснив это заботой об экологии. Позже так же поступили Samsung и другие бренды, но бразильские власти считают, что покупатель должен получать полностью готовое к работе устройство.

