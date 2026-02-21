Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников

В Бразилии полицейские под прикрытием вышли на охоту за карманниками в костюмах героев мультфильма «Скуби-Ду», передает New York Post. Необычная операция прошла во время карнавала, где преступники массово крали мобильные телефоны у участников праздника.

В Сан-Паулу в группу тайных агентов вошли четверо сотрудников, переодетых в Скуби-Ду, Шегги, Велму и Дафну. Другие полицейские работали в образах персонажей из «Игры в кальмара», а в Рио-де-Жанейро стражи порядка использовали костюмы героев «Бумажного дома» и даже Джейсона Вурхиса из «Пятницы, 13-го».

По данным полиции, задержали двух женщин и мужчину. У одной из подозреваемых нашли не менее восьми украденных телефонов. Устройства изъяли и вернули владельцам, а задержанных доставили в участок.

Подобные акции в Бразилии проводят не впервые. Ранее сотрудники, переодетые в героев «Охотников за привидениями», задержали женщину, подозреваемую в краже 12 телефонов, а полицейские в костюмах инопланетян остановили мужчину, спрятавшего украденные гаджеты в одежде.

