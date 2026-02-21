Зимняя Олимпиада — 2026
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников

В Бразилии полицейские в костюмах «Скуби-Ду» задержали похитителей телефонов

Кадр из фильма «Скуби-Ду» Кадр из фильма «Скуби-Ду» Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills.net/Global Look Press
В Бразилии полицейские под прикрытием вышли на охоту за карманниками в костюмах героев мультфильма «Скуби-Ду», передает New York Post. Необычная операция прошла во время карнавала, где преступники массово крали мобильные телефоны у участников праздника.

В Сан-Паулу в группу тайных агентов вошли четверо сотрудников, переодетых в Скуби-Ду, Шегги, Велму и Дафну. Другие полицейские работали в образах персонажей из «Игры в кальмара», а в Рио-де-Жанейро стражи порядка использовали костюмы героев «Бумажного дома» и даже Джейсона Вурхиса из «Пятницы, 13-го».

По данным полиции, задержали двух женщин и мужчину. У одной из подозреваемых нашли не менее восьми украденных телефонов. Устройства изъяли и вернули владельцам, а задержанных доставили в участок.

Подобные акции в Бразилии проводят не впервые. Ранее сотрудники, переодетые в героев «Охотников за привидениями», задержали женщину, подозреваемую в краже 12 телефонов, а полицейские в костюмах инопланетян остановили мужчину, спрятавшего украденные гаджеты в одежде.

Ранее в Магадане сотрудники полиции оказали помощь путешественнику из Австрии Герфриду Свободе, который объехал полмира на армейском вездеходе. Иностранец рассказал, что его машину ограбили, но полицейские нашли вора буквально за пять дней. Правоохранители выехали за 500 километров к северу от Магадана, где жил подозреваемый, и задержали его. Похищенное впоследствии вернули владельцу.
